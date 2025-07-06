Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde otomobil yandı. Yangın sırasında otomobil önünde park halinde bulunan motosiklette yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ayvacık ilçesine bağlı Sapanca köyünde Kemal Cengiz’e ait 17 HU 782 plakalı otomobil evinin önünde nedeni henüz belli olmayan bir şekilde alev aldı. Otomobilin önündeki motosiklet ile otomobil alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen Ayvacık Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında otomobil ve motosiklette maddi hasar oluştu.