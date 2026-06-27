Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları kapsamında Nilüfer, Osmangazi ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde planlı su kesintileri yapılacağını bildirdi. Belirlenen mahallelerde farklı tarihlerde su kesintisi yaşanabileceği belirtilirken, vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

NİLÜFER'DE İKİ AYRI SU KESİNTİSİ UYGULANACAK

BUSKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Çamlıca Mahallesi, Kültür Mahallesi ve çevresinde 27 Haziran-1 Temmuz 2026 tarihleri arasında 09.00-17.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacak.

Öte yandan Balkan Mahallesi ve çevresinde ise 29 Haziran 2026 Pazartesi günü 09.00-18.00 saatleri arasında planlı su kesintisi yapılacak.

OSMANGAZİ'DE 4 GÜN SÜRECEK ÇALIŞMA

BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle Osmangazi ilçesinde de su kesintisi uyarısı yapıldı.

Buna göre;

Alemdar Mahallesi

Yunus Sokak

1. Aras Sokak

Çevresindeki cadde ve sokaklarda

27 Haziran-30 Haziran 2026 tarihleri arasında 10.00-18.00 saatleri arasında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara bağlı olarak zaman zaman su kesintileri yaşanabilecek.

MUSTAFAKEMALPAŞA'DA 7 MAHALLE ETKİLENECEK

Mustafakemalpaşa ilçesinde de kanalizasyon çalışmaları kapsamında geniş kapsamlı bir su kesintisi planlandı.

BUSKİ'nin açıklamasına göre;

Cumhuriyet Mahallesi

Selimiye Mahallesi

Şeyhmüftü Mahallesi

Vıraca Mahallesi

Atatürk Mahallesi

Çırpan Mahallesi

Hamidiye Mahallesi

ile bu mahallelerdeki muhtelif cadde ve sokaklarda 27 Haziran-2 Temmuz 2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintileri uygulanacak.

BUSKİ'DEN VATANDAŞLARA TEDBİRLİ OLUN ÇAĞRISI

BUSKİ Genel Müdürlüğü, çalışmalar süresince meydana gelebilecek planlı kesintiler nedeniyle vatandaşların önceden gerekli hazırlıkları yapmalarını istedi.

Yetkililer, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından su hizmetinin normale döneceğini belirterek, özellikle kesintilerin uygulanacağı saatler öncesinde su ihtiyacının karşılanması için tedbir alınmasının önem taşıdığını vurguladı.