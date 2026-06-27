Olay, Akhisar Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lütfü Ö. (56), bahçesindeki kiraz ağacına çıkarak meyve toplamaya başladı. Bu sırada bastığı dalın aniden kırılmasıyla dengesini kaybeden talihsiz adam, yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düştü.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Aleyna Yağmur Akdağ