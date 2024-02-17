Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince soğuk hava deposuna sahip bir kamyonette yapılan arama da avlanması yasak 11 orkinos ele geçirildi. 26 bin 242 TL idari para cezası kesildi.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesine Babakale köyü limanında soğuk hava deposuna sahip bir kamyonette arama yaptı. Arama da ekipler, avlanması yasak olan 11 orkinos ele geçirdi. Orkinoslara el konuldu. Nakliye sahibine toplam da 26 bin 242 TL idari para cezası uygulandı.