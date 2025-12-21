

Edinilen bilgiye göre Huzur Mahallesinde ikamet eden E.Ş.(36) evde yemek yaptığı sırada bir anda yere yığıldı. Kalbi duran genç kadına ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan genç kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane morguna kaldırılan genç kadının kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa adli tıp kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ