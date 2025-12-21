Türkiye’nin yerli otomobil markası TOGG, satışa çıktığı günden bu yana sunduğu finansman seçeneklerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Kulislerde konuşulan bilgilere ve yürütülen iş birliklerine göre, özellikle asgari ücretli ve düşük gelir grubundaki vatandaşlara yönelik yeni bir model üzerinde çalışılıyor. Bu kapsamda TOGG’un, katılım bankacılığı prensiplerine dayanan ve TOKİ’nin konut satış sistemine benzer bir finansman yapısını devreye alması bekleniyor.

Bugüne kadar 1,7 milyon TL’ye kadar uzanan kredi imkanlarıyla dikkat çeken TOGG, yeni uygulamayla birlikte banka kredisi kullanmak istemeyen ya da faiz hassasiyeti bulunan vatandaşları da hedef kitlesine dahil etmeyi amaçlıyor. Sektörde örneği pek görülmeyen bu model, otomobil sahibi olmayı daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Planlanan sistemde faizli kredi uygulaması yer almıyor. Araç bedeline ek olarak yalnızca yüzde 7 oranında bir katılım bedeli öngörülürken, ödemelerin uzun vadeye yayılan ve hane bütçesini zorlamayacak bir taksit yapısıyla yapılması planlanıyor. Özellikle yüksek faiz oranlarından kaçınmak isteyen ve dini hassasiyetleri nedeniyle katılım esaslı finansmanı tercih eden vatandaşlar için bu modelin önemli bir alternatif oluşturması bekleniyor.

Asgari Ücretli de TOGG’a Binebilecek



Yapılan yerel iş birlikleri ve finansman modellerinin çeşitlenmesiyle birlikte TOGG, "ulaşılabilir" olma hedefini pekiştiriyor. Sadece üst gelir grubuna değil, asgari ücretle geçinen veya orta gelir grubunda yer alan vatandaşların da planlı bir ödeme takvimiyle T10X sahibi olmasının önü açılıyor.

Bu stratejiyle birlikte Türkiye yollarında görülen TOGG sayısının katlanarak artması bekleniyor.