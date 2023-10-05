Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) tatbikat gerçekleştirdiği esnada tünelde trafik kazası meydana gelince ekipler müdahale etti.

Çanakkale-İzmir karayolunun Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki Kazdağları rampaları geçişinde bulunan 4 bin 17 metre uzunluğundaki ‘Troya’ tünelinde oluşabilecek durumlara hazırlık için AFAD ekiplerince gerçekleştirilen tatbikat sırasında bir trafik kazası yaşandı. Beklenmedik bu gelişmeyle birlikte tatbikat adeta gerçeğe döndü. Tünelde görevli bulunan AFAD ekipleri kazaya ilk müdahale eden oldu.

Konuya ilişkin Çanakkale AFAD sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Troya tünelinde oluşabilecek acil durumlara hazırlık için yapılan tatbikat esnasında meydana gelen kazaya ekipler anında müdahale etti” ifadelerine yer verildi.