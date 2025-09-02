İlçenin kültürel yaşamını güçlendiren çalışmalara imza atan Maltepe Belediyesi, güz mevsimini pek çok sanat dalında düzenleyeceği etkinliklerle karşılayacak. Bu yıl ikincisi organize edilecek olan Maltepe Kitap Günleri’nden Maltepe Şenliği’ne, Güz Gezileri’nden dinleti ve gösterilere kadar pek çok etkinlik eylül ayında Maltepeli vatandaşlar ile buluşacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Maltepe ilçesinde kültürel yaşamını güçlendiren çalışmalara imza atan yerel belediye, Eylül ayında da etkinliklere devam edecek.

Yaz boyunca beğeni toplayan “Süreyya Plajı Dinletileri” eylül akşamlarında da devam edecek. İstanbul’un kadim tarihini ve doğanın dinginliğini bir araya getiren Güz Rotaları ile Maltepeli vatandaşlar, profesyonel rehberler eşliğinde Panorama 1453 Tarih Müzesi’ni, Türk Kültür Mahallesi’ni, Aşiyan Müzesi’ni ve Japon Bahçesi’ni, Bulgur Palas ve Casa Botter’i, Su Medeniyetleri Müzesi’ni ziyaret edecek.

‘EYLÜL’ÜN RENKLERİ’ TABLOSU MALTEPE’DE ÇİZİLECEK

Maltepeli fotoğraf meraklıları için İstanbul Anadolu Yakası Fotoğraf Sanatı Derneği ile (ANAFOD) ile Maltepe’nin dört ayrı noktasında “Maltepe’de 1 Gün Sonbahar Rotası” isimli fotoğraf gezisi gerçekleşecek. “Sonbahara Merhaba Pikniği”, “Sandalyeni, Piknik Sepetini Al Gel Eğlence Bizden” sloganıyla Altayçeşme Cemal Süreya Parkı’nda yapılacak. Maltepeli ressamlar, sanatseverler ve çocuklar 21 Eylül tarihinde Bakireler Anıtı’nda, “Eylül’ün Renkleri” isimli tablonun çizimi için bir araya gelecek. 27 Eylül- 5 Ekim tarihlerinde Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek 2. Maltepe Kitap Günleri, her yaştan okuru bir araya getirecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın, Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğü Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı kapsamında 7 Eylül Pazar günü Beşçeşmeler Meydanı’nda “Maltepe Şenliği” organize edilecek. Şenlik kapsamında Yetişkin Oyun Atölyesi, etkileşimli çizim kabini uygulaması Façamat, ziyaretçilere şenlik hatıralarının sunulacağı Damga İstasyonları gerçekleşecek. Çok sesli ve çok dilli kadın vokal topluluğu Peradi Ensemble; Anadolu, Balkanlar, Kafkaslar ve dünyanın farklı coğrafyalarından halk ezgilerini seslendirecek.

MAHALLELERDE MÜZİKLİ MASAL SAATİ GÖSTERİMİ

Maltepeli çocukların kültür ve sanata erişimde eşit fırsatlara sahip olmaları için Gezici Sahne’nin “Evvel Zaman İçinde” isimli müzikli masal saati gösterimi, Maltepe’nin mahallelerine taşınacak. Çocukların büyük ilgi gösterdiği “Küçük Kazılar Büyük Keşifler” isimli arkeoloji atölye çalışması minikleri tarih ve arkeolojiyle buluşturmaya bu ayda devam edecek. “Umut” isimli karma sergiyle Gılcan Mete Delibay’ın küratörlüğünü üstleneceği “Arkhe” isimli fotoğraf sergisi, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin ziyaretine açılacak. Maltepe Belediyesi’nin eylül ayındaki kültür sanat etkinliklerine https://www.maltepe.bel.tr/upload/files/eylul-katalog.pdf üzerinden erişim sağlanabilir.