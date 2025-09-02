Yangın saat 16.30 sıralarında Boğazköy mahallesinde Galip Duyan'a ait çiftliğin samanlığında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek 1 saatte söndürdü. Yangın sonucu samanlıkta hasar meydana geldi. Yangın sırasında dumandan etkilenerek bayılan Gönül K., olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yangın sonucu 5 bin saman balyası yandı.

Jandarma komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.