Avcılar Merkez Mahallesi Harmanyeri Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın altındaki kozmetik deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depoda bulunan saç boyalarının tepkimeye girmesiyle yoğun duman yükselmesi üzerine çevrede panik yaşandı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tedbir amaçlı bina tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü ve yoğun dumanı tahliye etti. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, depoda hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.