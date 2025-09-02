Firma sahibi Yılmaz Güler, kampanyayı duyduğunda gönüllü olarak katılmak istediğini belirterek, “Gazze için bir günlük gelirimi bağışlamaya karar verdim. Vakıf ve Oda ile görüşüp kampanyaya dahil oldum. Biz de çorbada tuzumuz olsun istedik. Müşterilerimiz de kampanyaya büyük ilgi gösterdi.” dedi.

İnegöl Terziler Odası Başkanı Selim Malçok ise, Gazze’de yaşanan acılara dikkat çekerek, “Gazze’de çocukların, kadınların ve masum insanların yaşadığı dram hepimizin yüreğini yakıyor. Oradaki kardeşlerimizin acısını kendi acımız gibi hissediyoruz. İnegöl esnafı olarak onların yanında olduğumuzu göstermek için bu kampanyaya destek veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

İHH İnegöl Temsilcisi Turgay Demir ise, “Esnaflarımızın Gazze’ye gösterdiği bu duyarlılıktan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yılmaz Bey’in bu örnek davranışından ötürü minnettarız.” diyerek Yılmaz Güler’e teşekkür plaketi yerine manevi değeri yüksek bir tablo hediye etti.

Tabloda Peygamber Efendimizin şu hadisi yer aldı:

“Doğru ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir.”

Kampanya, İnegöl esnafının duyarlılığıyla büyüyerek devam ediyor.