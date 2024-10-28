Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollar ile Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) adasına geçmek isteyen 8’i çocuk 28 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-28) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu ve içerisindeki 8’i çocuk 28 düzensiz göçmen Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmek isterken Ayvalık açıklarında yakalandı.