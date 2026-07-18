Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde gerçekleşen tekel bayisinin açılış törenine katılan cami imamının dua etti. O anlar, cep telefonu kameralarına yansırken görüntülerin paylaşılmasının ardından birçok kişi duruma tepki gösterdi.

İMAMDAN SAVUNMA: DURUMU SONRADAN FARK ETTİM

Gelen yoğun eleştirilerin ardından söz konusu imam, kişisel Facebook hesabı üzerinden bir açıklama metni yayınladı. Açılışa nasıl katıldığını anlatan imam, cemaatinden bazı kişilerin "açılış var" diyerek kendisini tören alanına götürdüğünü belirtti. Dükkanın bir tekel bayisi olduğunu alana gidene kadar bilmediğini, durumu sonradan fark ettiğini ifade etti.

DÜKKAN SAHİPLER İMAMDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Mekanın niteliğini fark ettiği anda alanı terk ettiğini ifade eden imam, dükkan sahiplerinin duruma tepki göstererek "mağdur oldukları" gerekçesiyle kendisini şikayet ettiklerini dile getirdi.

MÜFTÜLÜK HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler ve olayın kamuoyunda tartışılmaya başlanmasının ardından Tekirdağ İl Müftülüğü duruma el koydu. Müftülük yetkilileri, açılışta dua eden cami imamı hakkında resmi olarak idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında olayın tüm detaylarıyla inceleneceği öğrenildi.