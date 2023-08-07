Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, muharrem ayı nedeniyle Ayvalık Belediyesi’nin düzenlediği 5 bin kişilik aşure hayrına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı’nın vatandaşlara kendi elleriyle ikram ettiği aşure dağıtımında; CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ayvalık Şube Başkanı Vedat Tekten de hazır bulundu.

Ayvalık Belediyesi Aşevi’nde hazırlanan aşure hayrına gelemeyen vatandaşlar için de bir kazan aşure evlerine gönderildi.

Muharrem Ayı’nın geleneksel töreni olan Aşure Günü’nde meydana kurulan dev kazanlarda vatandaşlara aşure ikram eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yüz yıllardır devam eden “Aşure Günü” geleneğini yaşattıklarını söyledi. Sırasını bekleyerek geleneksel lezzetin tadına bakan vatandaşlar Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e teşekkür etti.

Bolluk ve bereketin simgesi aşure kazanları, Cumhuriyet Meydanı’nda kuruldu. Belediye Meclisi üyelerinin de eşlik ettiği aşure dağıtımına Ayvalıklılar yoğun ilgi gösterdi.

Geleneksel olarak her yıl Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan kazanlarda binlerce vatandaşa aşure dağıttıklarını dile getiren Başkan Ergin, “Binlerce yıldır köklerimizden geliyor; dayanışma, paylaşma, kardeşlik. Bizim insanımız neyi varsa paylaşabilen, zora düşenlerin yardımına koşan bir toplumun bireyleridir. Biz de bu değerleri yaşatıyor ve gelecek kuşaklara aktarmak için hep canlı tutuyoruz. Muharrem ayında da dağıttığımız aşureyle bu değerlere sahip çıkmış oluyoruz. Ülkemizde olsun Ayvalıkta olsun kimseyi ötekileştirmeden bir arada ve uyum içinde yaşıyoruz, bolluk ve bereket artsın dileğinde bulunuyorum, ülkemize ve insanlarımıza” dedi.