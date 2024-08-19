Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Küçükköy Türk Halk Müziği Derneği’nin verdiği ücretsiz konsere ilgi yoğun oldu.

Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı mevkiinde 2019 yılından bu yana faaliyet gösteren Küçükköy Halk Müziği Derneği bünyesindeki koronun verdiği konser, dinleyenlerin adeta kulaklarının pasını sildi.

Bugüne kadar Balıkesir genelindeki ilçelerde verdikleri halk konserleriyle bölge halkının yüreklerinde taht kuran Küçükköy Halk Müziği korosu bu kez Sarımsaklı’da güzel bir konsere daha imza attı.

Dernek üyesi Filiz Kayacı’nın sunumunu üstlendiği konser, Sarımsaklı Kapalı Pazar Yeri’nde gerçekleşti. 24 amatör THM gönüllülerinin seslendirdikleri halk müziği eserleri bol bol alkış topladı.

Selami Seler’in şefliğini üstlendiği konserin finalinde koro ekiplerinin izleyenlerle birlikte seslendirdikleri İzmir Marşı ise coşkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Konser sonrasında Küçükköy Halk Müziği Derneği Başkanı Nezihe Baltacı yaptığı açıklamada, derneğin sosyal amaçlı sürdürdüğü çalışmaların aralıksız devam edeceğini duyurdu.

Başkan Baltacı, önümüzdeki günlerde de Balıkesir’in İvrindi ilçesinde yine ücretsiz olarak halk konseri vereceklerini belirterek, Türk Halk Müziği severleri bu konsere de davet etmeyi ihmal etmedi.