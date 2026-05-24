Bilecik Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesi Osmangazi Mahallesi girişinde kurulan kurban satış alanında hazırlık çalışmaları tamamlandı. Vatandaşların ve hayvan satıcılarının daha sağlıklı ve konforlu bir ortamda alışveriş yapabilmesi amacıyla alan hizmete hazır hale getirildi. Yapılan düzenlemeler kapsamında kurban satış alanı çatı sistemiyle kapatılarak güneş ve yağmurdan korunacak şekilde yeniden düzenlendi. Ayrıca alandaki ışıklandırma sistemleri yenilenirken, lavabo, tuvalet ve çeşmeler de bakım ve onarımdan geçirilerek kullanıma sunuldu.

Kurban satış alanında incelemelerde bulunan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, yapılan çalışmaların hem üreticiler hem de vatandaşlar için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek; 'Geçtiğimiz yıllarda hayvan sahiplerinin talebiyle satış alanını gölgelendirmiştik. Bu yıl daha modern ve sağlıklı bir şekilde çatı sistemiyle alanı inşa ettik. Hem hayvan satıcılarımızı hem de vatandaşlarımızı yağmurdan ve güneşten koruyacak bu düzenlemeyle çok olumlu geri dönüşler aldık. Her alanda insanımız için en iyi hizmeti üretmeye devam edeceğiz' dedi.