Pazaryeri ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla Gençlik Merkezi'nde düzenlenen protokol bayramlaşma programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa ilçe protokolü, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ile Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, vatandaşlarla tek tek bayramlaşarak birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi. Samimi görüntülerin oluştuğu bayramlaşma programında protokol üyeleri, bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren en önemli değerlerden biri olduğuna dikkat çekti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda çocuklardan yaşlılara kadar herkes bayram sevincini birlikte yaşadı.

Kaymakam Muhammet Mustafa Kara yaptığı değerlendirmede, bayramların sevgi, saygı, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini ifade ederek, Pazaryeri'nde bu atmosferi hep birlikte yaşamanın mutluluk verici olduğunu belirtti.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise ilçede birlik ve beraberlik ruhunun her zaman güçlü olduğunu vurgulayarak, 'Bayramlar; sevginin, saygının, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel yaşandığı özel günlerdir. Pazaryeri'mizde bu güzel atmosferi hep birlikte yaşamaktan mutluyuz' dedi.