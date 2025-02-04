İnegöl’de kırsal mahallelerde daha çok etkisini göstermesi beklenen ve şehir merkezine de beyaz gelinlik giydireceği konuşulan kar yağışı için ciddi hazırlıklar yapıldı. İnegöl Belediyesi Şantiyesinde hazır bekletilen onlarca iş makinesi ve kar küreme araçları Çarşamba ve Perşembe günleri lapa lapa yağması beklenen kar yağışına hazır şekilde bekletilmeye başlandı.



İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, uzun zamandır uyarısı yapılan kar yağışına tüm ekiplerle hazır olduklarını belirtirken, ”Biz hazırız ama sizlerin de hazır olması önemli. Yolda kalan araçlar genellikle yaz lastikli. "Kış lastiği ve kar zinciri" hususunda lütfen hazırlıklı olalım. Kar Bereketiyle gelsin inşallah.” dedi.

Bu arada İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kar temizleme çalışmalarında görev alacak tüm ekiplerle toplantılar yaparak görev dağılımları yaptı. Kar yağışının en çok Uludağ eteklerinde yer alan kırsal mahallelerde yağması beklenirken, yer yer kar kalınlığının 30 santimetreyi aşacağı tahmin ediliyor.