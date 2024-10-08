Olay esnasında çevrede bulunan vatandaşlar, saldırganı fark ederek müdahalede bulundu ve durumu kontrol altına aldı. Çevredekiler ellerine geçirdikleri süpürge ve çöp kovalarıyla saldırganı anıttan uzaklaştırmayı başardı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, saldırının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Cumhuriyet’imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e olan bağlılığımızın nişanesi ve Ayvalık’ımızın simgesi olan Atatürk Anıtı’na zarar vermek amacıyla alçakça bir eylem gerçekleştirilmiştir.

Atatürk Anıtı, Ayvalık halkının büyük kurtarıcısına karşı beslediği minnet duygusunun abidesidir ve hiçbir Ayvalıklı bu hain eylem karşısında tepkisiz kalmayacağını bugün orada tüm hain ve meczuplara göstermiştir.

Keşke Yunan galip gelseydi diyen zihniyetle dün olduğu gibi bugün de mücadelemiz devam edecek. Yaşasın Atatürk Yaşasın Cumhuriyet."