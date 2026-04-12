Çalışma hayatında en sık görülen fiziksel rahatsızlıklardan biri olan bel fıtığı, yasal olarak meslek hastalığı kapsamında değerlendirilmesine rağmen birçok sigortalı bu hakkın farkında olmadan çalışmaya devam ediyor.

Uzmanlara göre, hastalığın iş koşullarından kaynaklandığı yetkili kurullar tarafından belgelenirse yaş ve prim günü şartı aranmaksızın hukuki süreç başlatılabiliyor. Bu durumda çalışanlar işverenden maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilirken, aynı zamanda sürekli iş göremezlik geliri alma hakkı da elde edebiliyor.

MESLEKİ BEL FITIĞINIZ VARSA DİKKAT

SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, çalışanların sık karşılaştığı ancak çoğu zaman önemsemediği mesleki bel fıtığına dikkat çekti. Uzun yıllar süren çalışma hayatının getirdiği fiziksel yıpranmaların zamanla ciddi sağlık sorunlarına dönüştüğünü belirten Karakaş, bel fıtığının da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Karakaş, işten kaynaklanan bel fıtığının yalnızca bir sağlık problemi olarak görülmemesi gerektiğini, aynı zamanda yasal açıdan meslek hastalığı sayıldığını belirtiyor. Bu durumun resmiyet kazanmasıyla birlikte sigortalılar için yaş, prim günü ve sigortalılık süresi gibi şartlar aranmadan çeşitli hakların devreye girdiğini ifade ediyor.

Hastaneye başvurulurken şikayetlerin yalnızca ağrı olarak değil, yapılan işin niteliğiyle birlikte anlatılması gerekiyor. Özellikle ağır yük kaldırma ya da uzun süre zorlayıcı pozisyonlarda çalışma gibi detaylar, teşhis ve raporlama sürecini doğrudan etkiliyor.

Sürecin başlatılabilmesi için meslek hastalığı tanısı koyma yetkisine sahip tam donanımlı devlet hastaneleri ya da Meslek Hastalıkları Hastanelerinden resmi bir rapor alınması gerekiyor.

MADDİ MANEVİ TAZMİNAT YOLU

Gerekli sağlık raporunun alınmasının ardından durumun Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekiyor. Rahatsızlığın mesleki kaynaklı olduğunun tescillenmesiyle birlikte çalışanlar hukuki süreç başlatarak işverenlerinden maddi ve manevi tazminat talep edebiliyor.

Ayrıca bu süreçte sigortalılara tedavi süresince geçici iş göremezlik ödeneği verilebiliyor. Kalıcı hasar oluşması durumunda ise sürekli iş göremezlik geliri bağlanarak mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanıyor.