Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, engelli oyuncu Ercan Kubaş ve ailesinin sahneye koyduğu “Bücür Amca” isimli çocuk oyunu, minikleri kahkahaya boğdu.

Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla belediyeye ait Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde minik seyircilere yönelik sergilenen oyunda; Tıp dilinde Akondroplazi olarak bilinen halk arasında ise “Cüce” olarak isimlendirilen engele sahip Ercan Kubaş ile eşi Aysun Kubaş’a, kızları Yağmur Kubaş da eşlik etti. Oyuncuların sahne performansı ise minik yürekleri fethetti.

Ercan Kubaş’ın yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği, dekor ve kostümü ise Yağmur Kubaş’ın hazırladığı oyunda; sahnedeki oyuncular zaman zaman kendilerini izleyen minik seyircileriyle sohbet ederek teatral gösterimi tamamladı.

Ayvalık Belediyesi’nin sömestre tatilindeki minikler için organize ettiği tiyatro günleri programında 2 seans oynanılan ücretsiz oyunu toplam 400 çocuk izledi.

Oyunun ardından sahnedeki oyuncuları Ayvalık Belediyesi Kültür Sanat Müdürü Ayşe Urul ile Kültür Sanat İşleri Koordinatörü Erkan Cılak kutladı.