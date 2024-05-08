Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, engellilere yönelik çalışmalarla yüreklerde taht kuran Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) bünyesindeki engelliler Anneler Günü’nü anlamlı bir etkinlikle taçlandırdı.

Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’nde bulunan BOED Genel Merkezi binasında, engelli öğrenciler ve anneleriyle bir araya gelinen etkinlikte, dernek üyelerinin el birliğiyle hazırlanan ikramlar yenildi ve keyifli bir gün geçirildi.

Bir engelli annesi olmanın zorluğu duygusallığı ve mücadelesinin vurgulandığı etkinliğin ardından engelliler, dernek bünyesindeki atölyelerde kendi el emekleri ve göz nurlarıyla yaptıkları hediyeleri annelerine armağan ettiler.

Etkinlikte, 18 yıldır eğitimlerini veren öğretmenlerine de çiçeklerle teşekkür eden engellilerin bu jesti duygusal anlarında yaşanmasına neden oldu.

Düzenledikleri anlamlı etkinliğin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, anneliğin dünyanın en kutsal bir görevi olduğuna işaret ederek, “Ama engelli bir bireyin annesi olmak ise çok daha fazla bir meşakati ve sabırı beraberinde getirir. Özellikle zihinsel engelli çocuklarımızın7/24 yanında olan annelerin özverileri daha mukaddes ve takdire şayandır. Bu yüzden de biz engelliler için annelerimiz, daha da çok kutsaldır. Bu bilinçle bugün bu güzel ve anlamlı etkinliği gerçekleştirdik. Annelerimizle birlikte güldük, birlikte eğlendik. Dernek bünyemizdeki engellilerimizle hoş saatler yaşadık” diye konuştu.

Başkan Özlemiş, dernek bünyesindeki iş atölyelerinde engelli öğrencilerin yaptığı ve gelirlerinin tamamının kendilerine bırakıldığı hediyelik ürünleri de hatırlatarak, “Siz de annenize güzel bir armağan vermek istiyorsanız, Ayvalık Belediyesi’ne ait Türkan Saylan Kültür Merkezi ile Altınova Mahallesi’ndeki dernek binamızda sergilediğimiz hediyelik ürünleri görmeden karar vermeyin” diye konuştu.