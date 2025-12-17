Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) Ziraat Teknolojileri Festivali düzenlendi.

Üniversitelerde Gençlik Destek Sistemi (ÜNİDES) kapsamında desteklenen ‘Bilecik Ziraat Teknolojileri Festivali’ Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde (BŞEÜ) düzenlendi. Proje kapsamında öğrencilerin teknik gelişimlerine katkı sunmak amacıyla söyleşi programı gerçekleştirildi, kurulan stantlarda ise uygulamalı çalışmalarla tarım alanında farkındalık oluşturulması hedeflendi. BŞEÜ Fen Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşi programı, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahadır Sayıncı’nın moderatörlüğünde yapıldı. Programda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nden Prof. Dr. H. İlker Çelen ve Prof. Dr. Türkan Aktaş ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ömer Ertuğrul, tarım teknolojileri ve alandaki güncel gelişmelere ilişkin öğrencilere bilgiler aktardı. Programa, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Festival, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi önünde kurulan stantlarda gerçekleştirilen uygulamalı tarımsal etkinliklerle devam ederken, etkinlikler öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.