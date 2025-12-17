Çanakkale’de jandarma ekiplerince ‘Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri’, ‘Kadın Destek Uygulaması (KADES)’ ve ‘Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ hakkında bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince Ezine ilçesi Sarısöğüt ve Uluköy ilköğretim okulları ile Bayramiç ilçesi Evciler ve Türkmeneli İlköğretim okullarında eğitim gören öğrencilere ‘Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri’ hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ekiplerince ise Ezine ilçesi Sarısöğüt ve Kemallı köylerinde bulunan halk eğitim merkezlerinde eğitim gören kadın vatandaşlar ile Bayramiç ilçesinde faaliyet gösteren Akpınar Süt Ürünleri fabrikalarında çalışanlara ‘Kadın Destek Uygulaması (KADES)’ tanıtılarak ’Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ hakkında broşür dağıtıldı. Vatandaşların konu hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı.