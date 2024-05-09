Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi Park-Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlükleri ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalarla; Sarımsaklı sahil, Altınova merkez, Altınova sahil, Çamlık merkez, Armutçuk 150 Evler Mahallesi, Cunda (Alibey) Adası, Şirinkent, Sahilkent ve Ayvalık’a bağlı köylerde sezon hazırlıkları sürdürülüyor. Ekipler hafta boyunca ot temizliği, makilik alan ve sahil mıntıkalarında genel temizlik çalışmalarını, yaz sezonuna kadar tamamlamak amacıyla yoğun bir tempoda yürütüyor.

Sahil şeritlerindeki kum temizleme işlerini titizlikle tamamlayan ekipler; kent içinde yeşil alan ve parklardaki ot biçme; konteyner, cadde ve sokakların yıkama çalışmalarına düzenli aralıklarla devam ediyor. Ayvalık genelindeki tüm bölgelerde; yeşil alanlar, ana caddeler ve ara sokaklar, yol ve kaldırım kenarlarında bulunan yabani otların temizliği de aksatılmıyor. Bahar ilaçlamalarını kısa sürede tamamlayan ekipler, yabani ot temizliği öncesi kentin mahalle, sokak ve caddelerinde haşereleri önleyici ot ilaçlama çalışmalarını da gerçekleştirdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; yabani otla mücadelenin yanı sıra, bu alanlarda oluşabilecek karasinek, sivrisinek, bit, pire, kene, yeşil alan biti ve kırmızı örümcek gibi haşerelere karşı ıslah çalışmalarının da aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.