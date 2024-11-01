Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir ilk yaşandı. Ayvalık’ta Roman vatandaşların yoğunlukta yaşadığı Hamdibey’in başarılı muhtarı Rafet Taşkara’ya Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu tarafından önemli bir görev verildi.

Balıkesir Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü Roman İl Saha Koordinatörü olarak Hamdibey Mahallesi Muhtarı Rafet Taşkara’yı Roman Saha Koordinatörü atadı.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman’ın elinden atama belgesini alan Rafet Taşkara’yı ilk kutlayan Kaymakam Yaman oldu.

Taşkara, özellikle pandemi döneminde yaşanılan sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde, mahallesinde yaşayan yoksul vatandaşların başta erzak olmak üzere tüm ihtiyaçlarını temin edebilmek için verdiği insanüstü çabaları ve halen de 7/24 sürdürdüğü özverili çalışmalarıyla öne çıkıyor.