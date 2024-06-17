Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Kaymakam Hasan Yaman öncülüğündeki protokol üyeleri kolluk güçleri ve yaşlı bakımevi sakinleriyle bayramlaştı. Kurban Bayramı nedeniyle gerçekleşen ziyaretler oldukça samimi bir atmosferde gerçekleşti.

Bayramlaşma ziyaretlerine; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman’ın yanı sıra Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Yakan, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ethem Ganigil, Sahil Güvenlik komutanlığı temsilcileri, Ayvalık Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Osman Özdoğan, gaziler, ve vatandaşlar katıldı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ayvalık Belediyesi’ne ait Erken Doğmuşlar Bakımevi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı’na yönelik gerçekleşen ziyaretlerde personeller, yaşlılar ve vatandaşların Kurban Bayramı kutlandı.

Bayramlaşma ziyaretleriyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, “Arkadaşlarımızla birlikte, ilçemizde nöbetçi olarak görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarıyla, belediyemize ait yaşlı vatandaşlarımıza yönelik ziyaretlerde bulunduk. Ben bu vesile ile Ayvalıklı hemşehrilerimin de mübarek Kurban Bayramını kutluyorum. Herkese sağlık ve mutluluklar diliyorum” temennisinde bulundu.

Kurban Bayramlarında vatandaşların kurbanlarını kestikten sonra izin ve tatil günlerini oluşturduğuna işaret eden Kaymakam Yaman, “Şu ana kadar bizim kayıtlarımıza göre; bayram nedeniyle Ayvalık ilçemize 35 bin civarında araç girişi oldu. Deniz Hudut Kapısı’ndan da yaklaşık 3 bin 500 civarında vatandaşımız dün ve bugün itibariyle çıkış yaptı. Ben özellikle bayram dönüşü için vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Çok dikkatli olsunlar. Trafik kurallarına uysunlar. Huzur ve mutluluk içerisinde tatillerini sona erdirsinler” diye konuştu.