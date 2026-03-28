Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, baharın müjdeleyicisi olarak bilinen leylekler gökyüzünde süzülürken görüntülendi. Mart ayı içerisinde hava sıcaklıklarının 9 derece seviyelerinde seyretmesiyle birlikte bölgede soğuk hava etkisini sürdürürken, leyleklerin gelişi baharın yaklaştığının işareti oldu.

Meteorolojik tahminlere göre hava sıcaklıklarının 10 derece seyrettiği soğuk havalara rağmen leylekler Bandırma semalarında görüldü. Tüm bu soğuk havaya rağmen göç yolu üzerinde bulunan Bandırma'da binlerce leylek, gökyüzünde süzülerek adeta görsel bir şölen oluşturdu. Daireler çizerek yükselen leylek sürüleri, izleyenlere baharın gelişini hatırlatan eşsiz manzaralar sundu.