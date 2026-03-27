Ümraniye Belediyesi, Orman Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. 'Biz Toprağı Doyuralım, Toprak Bizi (Bahara Merhaba)' temasıyla düzenlenen program, Ümraniye Koru Kompost Geri Dönüşüm Tesisi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Gülden Soyak Tüfekçi Engelliler Merkezi'nde eğitim gören özel ihtiyaçlı öğrenciler katıldı. Gün boyunca hem eğitici hem de keyifli anlar yaşayan çocuklar, doğayla iç içe bir deneyim yaşama fırsatı buldu. Program kapsamında katılımcılara, organik atıkların komposta dönüşüm süreci uygulamalı olarak anlatıldı. Öğrenciler, ekolojik bahçeyi ziyaret ederek tohum ve çiçek ekimi gerçekleştirdi. Toprakla birebir temas kuran çocuklar, kompostun doğaya katkısını yerinde gözlemledi. Etkinlikte ayrıca çocuklara meyve ikramında bulunuldu. Tüketilen meyvelerin kabukları ise kompost makinelerine atılarak geri dönüşüm süreci uygulamalı şekilde gösterildi. Böylece çocuklar, atıkların yeniden doğaya kazandırılmasına yönelik farkındalık kazandı.