Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen etkinlikte anaokulu öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen meslek tanıtım etkinliğinde polislik mesleğini minik öğrencilere tanıttı. Etkinlikte polisler, görevleri, sorumlulukları ve meslek hayatlarında karşılaştıkları durumlar hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, merak edilen sorular da polis ekipleri tarafından cevaplandı.

Polislik mesleğinin önemini anlatan ekipler, etkinlik sırasında öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu. Öte yandan yaklaşan 6 Nisan Polis Haftası dolayısıyla öğrenciler, polislerin haftasını önceden kutlayarak teşekkürlerini iletti.