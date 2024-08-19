İnegöl Belediyesi'nin ev sahipliğinde ve 8 esnaf odasının iş birliğiyle düzenlenen Çarşı Alışveriş Şenliği, renkli etkinliklerle İnegöllüleri bir araya getirdi. Şenlik, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, Terziler Odası, Lokantacılar Odası, Madeni Sanatkarlar Odası, İnegöl Kuyumcular Derneği, Kahveciler Odası, Bakkallar Odası ve Elektrikçiler Odasının desteğiyle 4 gün boyunca devam etti.

Şenliğin son günü olan Pazar akşamında, İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu, “Ayyar Hamza” oyunu ile çarşı merkezinde sahne aldı. Gösteri, hem alışveriş yapan vatandaşlar hem de esnaf tarafından büyük ilgi gördü. Yüzde 50’ye varan indirimlerin sunulduğu şenlikte, kültür ve sanat etkinlikleri de İnegöllülerle buluştu. “Ayyar Hamza” oyunu, özellikle alışverişe kısa bir kültür molası vermek isteyen hem yetişkinler hem de çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.