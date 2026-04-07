İnegöl Belediyesi’nin örnek projelerinden olan ve 40 bini aşkın aktif üye ile günlük 2 bini bulan öğrenci sirkülasyonuna sahip Nöbetçi Kitaphanelerde Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında artık geleneksel hale gelen Kitaphane En’lerinin Ödüllendirilmesi Perşembe günü yapıldı. Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı içerisinde bulunan D Blok Nöbetçi Kitaphanede yapılan törende, Nöbetçi Kitaphanelerin “En Çok Kitap Okuyan” ve “En İyi Kullanıcı” ödüllerini almaya hak kazanan öğrencilere ödüllerini Belediye Başkanı Alper Taban ile meclis üyeleri yaptı.

KÜTÜPHANELERİMİZİ EVİNİZ GİBİ GÖRÜN

Öğrenciler ve velilerin bulunduğu ödül töreni öncesi kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Taban, “Bu hafta Kütüphaneler Haftası olması vesilesiyle kütüphanelerimize gelen, buraları en iyi şekilde kullanan, en çok kitap okuyan öğrencilerimizi ödüllendirmek istedik. Ben öncelikle bu güzel mekanları kullandığınız için teşekkür ediyorum. Bizlere güvenen, itimat eden ailelerimize çok teşekkür ediyorum. Şehrimizde 5 Nöbetçi Kitaphanemiz var. Öğrencilerimizin buraları kendi evleri gibi görmelerini istiyoruz. Sürekli buralara gelsinler, kitaplarını okusunlar, derslerini yapsınlar, araştırmalarını yapsınlar” dedi.

BİZ ÖĞRENCİLERİMİZE GÜVENİYORUZ

İnegöl’ün gençlik gücüne de dikkat çeken Başkan Taban, “İnegöl’de 0-29 yaş aralığında 137 bin nüfusumuz var. Bu çok ciddi bir rakam. Bu nüfusa erişememiş il ve ilçeler var. Dolayısıyla biz bunu bir potansiyel olarak görüyoruz. Bu yılı da gençlik yılı olarak ilan ettik. Öğrencilerimizle, gençlerimizle daha da neler yapabiliriz diye düşündük ve geçtiğimiz dönem 5 Nöbetçi Kitaphane açtık. İnşallah bu yıl da 5 tane daha kazandırabilmek için çalışıyoruz. Burada hizmetleri geliştirmeye devam edeceğiz. İstiyoruz ki İnegöl’deki öğrencilerimiz ve gençlerimiz buradan Türkiye’ye bir ışık yaksınlar. Buradan umut olsunlar. Geleceğin bilim insanları, Cumhurbaşkanları, Belediye Başkanları onlar olsunlar. En iyi mühendisler İnegöl’den çıksın, en başarılı insanlar İnegöl’den çıksın umuduyla biz yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Biz öğrencilerimize güveniyoruz. İnegöl’de yaşayan tüm bireylerimize güveniyoruz. İnegöl fırsatlar şehri. Burada iş, aş, ekmek bulmak kolay. İnşallah gençlerimiz de bu sürece daha güçlü şekilde katılacaklar ve İnegöl’ü bulunduğu yerden daha ileriye taşıyacaklar. Tüm evlatlarımızın bahtı, yolu açık olsun. Alacakları ödüller de hayırlı olsun” diye konuştu.

NÖBETÇİ KİTAPHANELERİN EN’LERİ

Nöbetçi Kitaphanelerin bu yılki enleri ise şöyle sıralandı: Gençlik Merkezi Kitaphane en çok kitap okuyan öğrenci Adalet Şengül, en iyi kullanıcı ise Şiyar Ali Mercan oldu. D Blok Kitaphanede en çok kitap okuyan öğrenciler; ilkokul kategorisinde Elif Güney, ortaokul kategorisinde Bilge Ceren Kaya, lise ve üstü kategoride Özlem Aydınlar.

En iyi kullanıcılar ise; ilkokul kategorisinde Ömer Yahya Bulut, ortaokul kategorisinde Şevin Aşkar, lise ve üzeri kategoride Zehra Şimşek. Huzur-Akhisar Kitaphanede en çok kitap okuyanlar; ilkokul kategorisinde Semanur Soyuşen, ortaokul kategorisinde Berrak Esila Ateş, lise ve üzeri kategoride Üzeyir Anıl Ateş oldu.

En iyi kullanıcılar ise; ortaokul kategorisinde Belinay Kuş, lise ve üzeri kategoride Hasret Çelik. Konak Kitaphanede en iyi kullanıcı Mert Tanrıverdi. Mesudiye Kanal İnegöl Kitaphanede en çok kitap okuyanlar; ilkokul kategorisinde İsmail Zeyt Takta, ortaokul kategorisinde Emre Şahin, lise ve üzeri kategoride Bayram Ali Kardeş. En iyi kullanıcılar ise; ortaokul kategorisinde Hiranur Kocaağa, lise ve üzeri kategoride Ayşe Betül Doğan oldu.