Yüksek yatırımlı birçok iş fikri olsa da önemli olan az sermaye ile yapılabilecek karlı iş fikirleri hakkında bilgi sahibi olup bunları hayata geçirebilmektir. Bu sayede riske atacağınız yatırım miktarı düşeceği gibi, yatırımınızı daha iyi bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

Özellikle düşük yatırım imkânına sahip olan kişiler için az yatırım yaparak maksimum kazanç sağlayabilmek ayrı bir öneme sahiptir. Bazı yatırım araçlarını doğru şekilde kullanmanız halinde uygulamanız halinde yapacağınız işten daha fazla getirisi arayabilirsiniz. Günümüzde aşağıda yer alanların bazılarını sıklıkla duymuş olsanız da, bu iş fikirlerinin neler olduğunu sizler için bir arada topladık.

Az Sermaye İle Yapılabilecek Karlı İş Fikirleri Nelerdir?

Elinizde olan düşük sermaye doğru yatırım ile yüksek miktarlarla ancak yanlış yapılan yatırımlara nazaran daha iyi gelir sağlayabilir. Düşük sermaye ile yapılabilecek işlerin neler olduğunu öğrenerek, bu alanlara yönelmek daha sağlıklıdır. Listemizde yer alan bilgilerin hiçbiri doğrudan yatırım tavsiyesi olmayıp, sadece bilgi verme amacı taşımaktadır.

Yatırım miktarına, tecrübenize ve almak istediğiniz riske göre yatırım tercihinizi daha detaylı araştırmalar yaparak gerçekleştirmeniz tavsiye edilir. Bu yatırım kanallarının önemli bir kısmı popüler olmaya başlamış olsa da, birçok yatırımcının henüz ilgisini tam olarak çekmeye yetmemiştir. Ancak yatırım kanalında pazar payına ortak olan yatırımcıların aşağıdaki işlerden güzel getiri sağladıklarını da söylemek mümkündür.

İnternete Yatırım Yapmak

İnternet üzerinde yatırım yapabileceğiniz birçok sektör bulunuyor. Başta ticaret olmak üzere farklı alanlara rahatlıkla yatırım yapabilirsiniz. Gerek sosyal medya sayfalarına yatırım yapabilir ve gerekse bir web sitesi kurarak ciddi gelirler elde edebilirsiniz. Önemli olan yatırımınızın üzerinde aktif bir şekilde durmak ve güncelliğe önem vermektir.

İnternette güncel kalabilmek büyük önem taşıyor. Birkaç tane internet sitesi açıp içerik yazarları ve editörler ile çalışarak yoğun bir aktiflik sergilemeniz halinde, internet sitenizden gelir elde edebilirsiniz. Diğer taraftan kuracağınız e-ticaret sitesi üzerinden de farklı ürünlerin satışını yapabilirsiniz. İnternetten satış yapmak için sosyal medya veya sanal pazar platformlarını kullanabilirsiniz. Bunların yanı sıra YouTube gibi platformlar yine yatırımcılarına ciddi getirirler sağlayabilir.

Çay Ocağı Açabilirsiniz

Bulunduğunuz yerde insan sirkülasyonunun fazla olduğu yerlere yakın konumda çay ocağı açabilirsiniz. Çay ocağı açmanın en önemli gideri hiç şüphesiz ki kira giderleridir. Temel olarak masa ve sandalye gibi eşyaları da satın aldıktan sonra aylık gideriniz minimuma inecektir. Sonraki aylar maliyetler ciddi oranda düşük olacağı için kar marjı yüksek olacaktır. İşinizi temiz ve hakkıyla yapmanız halinde doğru konumda açılmış bir çay ocağından aylık rahatlıkla 10.000 TL’nin üzerinde gelir elde edebilirsiniz.

Gezen Tavuk Yumurtası Üretimi

Başlangıçta çok düşük sermayeler ile başlayabileceğiniz gezen tavuk ve yumurta üretimi az sermaye ile yapılabilecek karlı iş fikirleri arasında gösteriliyor. Salgın hastalıklarının baş gösterdiği son yıllarda insanların doğal ürünlere yönelmiş olması, bu tip işleri daha avantajlı kılmaktadır.

Pazar payının yüksek olması da bu işe yönelen kişiler için ayrı bir avantaj sağlıyor. Başlangıçta ne kadar sermaye bağlayacağınız tamamen size kalmıştır. Hiç şüphesiz ki daha yüksek sermayeler bağlamak daha fazla kazanç elde etmeye yardımcı olur. Diğer taraftan tavuk gübresi satarak da masraflarınızı azaltabilirsiniz.

Temizlik Şirketi Kurmak

İnşaat sonrası temizliğin yanı sıra ev ve ofislere temizlik elemanı sağlayarak gelir elde edebilirsiniz. Sadece bir ofis ve araca ihtiyacınız bulunuyor. Bunları sağladıktan sonra ev ve iş yerlerine gündelikçi temizlikçiler gönderebilirsiniz. Ayrıca inşaat firmaları ile anlaşarak inşaat sonrası temizlik işlerini de alabilirsiniz. Temizlik şirketi kurduktan sonra fiyatları başlangıçta minimumda tutmak ve şirketin reklamını yapmak kısa sürede tercih edilen bir firma olmanızı sağlayacaktır.

E-Ticaret Sektörüne Adım Atabilirsiniz

İnternetten yapılabilecek işlerden biri olsa da ticaret sektörüne ayrıca yer açmak gerekir. Bu işi yaparken stoklu ve stoksuz satış yöntemlerini tercih edebilirsiniz. Stoklu satışlarda satacağınız ürünleri önceden elinizde bulundurmanız gerekir.

Stoklu satışlar toptan ürün alımına dayalı olduğu için kar oranı yüksek olacaktır. Ancak burada stoksuz satış yöntemine göre yatırım miktarının fazla olacağını hemen belirtmek gerekir.

Stoksuz satış yönteminde ise herhangi bir mağaza veya hizmet üreticisi ile anlaşarak onların ürün ve hizmetlerini satışa sunabilirsiniz. Gerek sosyal medya platformlarında ve gerekse e-ticaret sitenizde bu satışları yapabilirsiniz. Kendinize ait bir e-ticaret sitesi olması durumunda satıcılara sanal dükkan açılımı yaparak da ekstra gelirler sağlamak mümkündür.

Solucan Gübresi Ve Mantar Yetiştiriciliği

Son zamanlarda az sermaye ile yapılabilecek karlı fikirleri arasında yer alan solucan gübresi ve mantar yetiştiriciliği, hala yatırımcılarına kazanç sağlamaya devam ediyor. Bu işlerde pazarda yer aldığınız sürece yatırım gücünüze göre daha fazla kazanabilirsiniz.