Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsünde görülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında, tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'a özel muamele yapıldığını, duruşma aralarında hakim ve savcı koridorunda bekletilerek sigara içmesine müsaade edildiğine yönelik haberler ortaya çıktı. Yapılan haberlere ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Belirtilen yargılamanın daha önceki duruşmalarında, dosyanın diğer sanıkları ve sanık yakınlarıyla, sanık Aziz İhsan Aktaş'ın olumsuz etkileşim içerisinde bulunduğu tespit edildiğinden, Aktaş'ın duruşma aralarında salon merdiven boşluğunda bekletilmesine karar verilmiştir. Bu alan Hakim-Cumhuriyet Savcısına tahsisli özel bir bölge olmadığı gibi kapalı alanda sigara içilmesine de müsaade edilmemektedir. Yapılan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır' ifadelerine yer verildi.

