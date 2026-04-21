Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı’nın kararıyla AVM’lere girişlerin ücretli olacağı” yönündeki iddialar yalanlandı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Bazı sosyal medya hesaplarında dolaşan, "Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı kararına göre alışveriş merkezi girişlerinin ücretli hale geleceği" iddiaları tamamen asılsızdır. Bu iddiaların kaynağı olarak gösterilen "Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı" adında resmi bir kurum veya üst kurul bulunmamaktadır. Ticaret Bakanlığı kayıtlarında, alışveriş merkezi giriş ücretlerinin uygulanmasına ilişkin herhangi bir çalışma, bildirim veya düzenleme yer almamaktadır. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcılar Birliği (AYD) tarafından yapılan açıklamada da, sektör paydaşlarının böyle bir kararının olmadığı ve söz konusu iddiaların temelsiz olduğu belirtilmiştir. Vatandaşlarımızdan, kamuoyunda öfke uyandırmayı amaçlayan bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz." dedi.