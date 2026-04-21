Takirdağ'ın Hayrabolu ilçesine gelen Bıçakçı, özellikle Kurban Bayramı öncesinde işlerinin ciddi şekilde arttığını belirtti.

Bıçak bileme mesleğine genç yaşlarda başladığını ifade eden Bıçakçı, yıllardır arabasıyla il, ilçe ve köy köy dolaşarak vatandaşların bıçaklarını keskin hale getirdiğini söyledi. Bayram öncesinde sadece evlerde kullanılan bıçakların değil, kasapların yoğun şekilde kullandığı kesim bıçaklarının da bilenmesi için yoğun talep aldığını dile getirdi.

Bayram hazırlıklarının hızlanmasıyla birlikte yoğun bir tempoya girdiklerini belirten Bıçakçı, 'Kurban Bayramı yaklaşırken işlerimiz artıyor. Vatandaşlar bıçaklarını son güne bırakmadan biletmeyi istiyor. Özellikle kasaplar da kesim öncesi bıçaklarını hazırlatmak için bize geliyor' dedi.

Trakya genelinde hizmet verdiğini anlatan Bıçakçı, hem mesleğini sürdürmekten hem de insanlara yardımcı olmaktan memnun olduğunu ifade etti.