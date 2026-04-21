Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya kurulan örgüte üye olma', 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik', 'Orman Kanununa Muhalefet', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'görevi kötüye kullanma' ile '3628 sayılı Kanuna Muhalefet' kapsamında haksız mal edinme suçlarından 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocaeli, Bolu, Sakarya, Afyonkarahisar ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 zanlı yakalandı. Şüpheliler arasında 3 orman işletme şefi, 4 orman muhafaza memuru, 1 orman mühendisi, 9 orman kesim müteahhidi, 3 muhtar, 1 emlakçının olduğu öğrenildi.