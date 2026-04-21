BKT Avrupa Kupası (EuroCup) final serisi ilk maçında yarın Akatlar'da Fransız ekibi Cosea JL Bourg ile karşılaşacak olan Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda kaptan Yiğit Arslan, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

'Hiç bu kadar yakın olmamıştık'

Tecrübeli basketbolcu, 3 yıllık bir serüvenin sonunda hak edilerek gelinmiş bir yerde olduklarının altını çizerek, 'Sonunda kupanın bir ucundayız. Hiç bu kadar yakın olmamıştık. Tüm ekip olarak; takım arkadaşlarım, sağlık ekibimiz, teknik ekibimiz, yönetimimiz.. Hepimiz elimizden geleni yaptık. Bu saatten sonra 2 tane maç kazanmak için sahada mücadele edeceğiz. Tabii ki bu basketbol, sonuçta hatalar oyunu. Hatalar olacak, yapılacak; şutlar girecek, kaçacak.. Bunların hepsi basketbolun içinde var ama bu 40 dakikadan 2 maçı kazanmamız gerekiyor. Çok basite indirgeyip, daha sakin olup, taraftarımızla beraber ilk maç stresini bir an evvel atıp, sonunda bir kazanmamız gereken maç olduğunu düşünerek 40 dakikayı oynamamız lazım. Hemen bitecek bir maç değil. 'Hemen evde oynuyoruz, fark açılsın' gibi bir düşünceye kapılmadan; tüm tribünler de dahil buna, sakince ve olgun bir şekilde oynayarak kazanarak başlamak istiyoruz' ifadelerini kullandı.

'İtici güç olan büyük bir taraftar kitlesi olacak'

Yarın Akatlar'da oluşacak taraftar desteğinin kendileri adına sürpriz olmayacağını belirten Arslan, 'Hem burada yine rakip takımı çok rahatsız eden, kendi takımına acayip itici güç olan büyük bir taraftar kitlesi olacak. Onlar zaten her zamanki gibi içlerinden geldiği gibi davranacaklar. Biz de onların o ruhuna, mücadelesine, isyanına bağlanarak biz de 40 dakika mücadele edeceğiz' şeklinde konuştu.

'EuroLeague heyecanına şimdiden kapılmadığımızı düşünüyorum'

Siyah-beyazlı takımın kaptanı, gelecek sezon Euroleague'de mücadele etme düşüncesinin heyecanına şimdiden kendilerini kaptırmadıklarını da aktardı. Yiğit Arslan, 'Yani fazla düşündüğümüzde tabii arada gelen bir heyecan oluyor ama düşünmüyoruz açıkçası. Yani EuroLeague gelecek sene... Yarın ne olacağını kimse bilmiyor. EuroLeague heyecanına şimdiden kapılmadığımızı düşünüyorum. Aynı takım, aynı şekilde bizle aynı şartlara ve şansa sahip olan bir takım var; onlara çok büyük saygı duyuyoruz. Son üç yılda onlar da bu kupada çok büyük başarılar elde ettiler. Önce önümüzdeki 40 dakikayı düşünüyoruz, onun için heyecanlıyız' cümlelerine yer verdi.