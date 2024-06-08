Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, "Benim için camianın birlik ve beraberliği en önemli konudur. Bunu sağlanmazsa hiçbir zaman şampiyonluğu elde edemez. Seçimi kazanmak uğruna camiayı birbirine düşürmek asla benim rıza göstereceğim bir şey değildir" dedi.

Fenerbahçe’de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu’nda devam ediyor. İki gün sürecek genel kurulu yönetmesi için Divan Başkanlığı’na Vefa Küçük seçilirken, Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, "Demokratik olmayan bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy kullanmaya geleceğim" diyerek Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nı terk etti. Ardından Yıldırım, kendi ofisinde basın açıklaması yaptı.

Seçimi kazanmak uğruna camiayı birbirine düşürmenin yanlış olduğunu ve buna razı göstermeyeceğini dile getiren Aziz Yıldırım, "Divan başkanı seçiminin oldu bittiye getirildiğini herkes gördü. Seçimde taraftar da alınmış. Ben gerilimli bir kongre olacağını gördüm. Bundan endişe duydum. Ali Koç’tan bu gidişe bir çözüm bulmalarını istedim. Yoksa ayrılacağımı söyledim. Daha kongrenin başında iki taraf kavga edecek hale gelmişti. Ali Bey’e divan kurulunun üslubunun kavgaya yol açacağını söyledim. O da bana ’Gerekirse kavga ederiz’ dedi. Benim için camianın birlik ve beraberliği en önemli konudur. Bunu sağlanmazsa hiçbir zaman şampiyonluğu elde edemez. Seçimi kazanmak uğruna camiayı birbirine düşürmek asla benim rıza göstereceğim bir şey değildir" dedi.

Yıldırım, "Demokrasi diyorlar böyle demokrasi mi olur? Kimseyi konuşturmuyorlar, böyle bir saçmalık olmaz. Demokrasi diyorsan onun kurallarına uyacaksın. Kim seçilirse seçilsin saygı göstereceksin" diye konuştu.

"Bu kulübün sahibi taraftardır"

Fenerbahçe’nin satılmasıyla ilgili sorulara cevap veren Başkan Adayı Aziz Yıldırım, "Kulüplerin şirketleşmesi ve şahıs malı olmasıyla ilgili özellik küçük kulüplerle ilgili söylemler yapıyorlar. Şimdi de büyük kulüplerin şahıslara ait olmasını istiyorlar ben buna karşıyım. Bu kulübün sahibi taraftarlar ve kongre üyeleridir. Bunları satamazsınız" ifadelerini kullandı.

"Başkan adaylığından çekilmeyeceğim"

Başkan adaylığından çekilmeyeceğini aktaran Aziz Yıldırım, "Ben sakinim. Ben bir aydır yaptığım konuşmalarla Fenerbahçe üzerindeki ölü toprağı kaldırdım. Onlara yön verdim. Ne yapacağımı anlattım ve onlarda kendilerini buna sokmaya çalışıyorlar. Ben hedefime ulaştım. Başkanlık adaylığından çekilmeyeceğim. Yarın oyumu kullanmaya gideceğim. Bugünki amacım bu davranışın büyümesini önlemekti. Statdan ayrılmasam çok büyük olaylar olacaktı" dedi.