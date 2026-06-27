Sarı lacivertlilerde sezon başındaki Topuk Yaylası kampına katılmayan ve sağlık kontrollerinden geçmeyen Diego Carlos için harekete geçildi.

DIEGO CARLOS'A CEZAİ YAPTIRIM

A Spor’un haberine göre Fenerbahçe yönetimi, kampa katılmayan Diego Carlos hakkında cezai işlem uygulamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı oyuncunun, yeni sezon kadro planlamasında yer aldığı öğrenildi.

KARTAL DEĞERLENDİRMEK İSTİYOR

Teknik direktör İsmail Kartal’ın, Como’da başarılı bir sezon geçiren 33 yaşındaki stoperi takımda değerlendirmeyi düşündüğü ifade edildi. Oyuncunun geleceğine ilişkin kararın ise sağlık kontrolleri ve teknik heyetin yapacağı değerlendirme sonrası netlik kazanması bekleniyor.

ASTON VILLA'DAN GELDİ

Geleceği merak konusu olan 33 yaşındaki savunmacı, 2024-25 sezonunun devre arasında Premier Lig ekibi Aston Villa'dan 11.5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.