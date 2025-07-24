Reşadiye Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Dereli’nin yakınları, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılan şehidin ailesi gözyaşlarına boğuldu. Bakan Yumaklı, uzun süre tabut başında ağlayan Dereli’nin ailesine teselli etmeye çalıştı. Şehidin babası ve ikiz kardeşi ayakta durmakta zorlandı. Eyüp Dereli’nin oğlu, babasının tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Elinden düşürmediği babasının fotoğrafına sarılan çocuk, “Baba, ben sensiz ne yapacağım?” diyerek feryat etti.

Cenaze aracına konulan tabuta da sarılarak ağlamaya devam eden küçük çocuğu çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Gözyaşlarıyla uğurlanan Eyüp Dereli’nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Kanlıpınar Şehitliği’ne götürüldü.