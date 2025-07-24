Orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişi şehit oldu.

Acı olay Türkiye’yi derinden etkilerken, şehitlerin cenazeleri ailelerine teslim edilmesinin ardından uğurlama törenleri düzenleniyor. AKUT gönüllüleri için Ankara’da bir tören yapıldı. Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve birçok yetkili katıldı.

Orman şehitlerinden Eyüp Dereli ve Tolunay Kocaman, Eskişehir’de toprağa verildi. Seyitgazi ilçesindeki yangına müdahale sırasında alevlerin ortasında kalarak şehit olanların kimlikleri de açıklandı. Yangında Sercan Utni, Hilmi Şahin, Eyüp Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyer, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan yaşamını yitirdi.

Orman Muhafaza Memuru şehit Enes Kızılyer ise Karabük’te düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı. Bakan Kacır, şehidin ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.