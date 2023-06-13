“Spor Konya Projesi” kapsamında faaliyetlerini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, 10-14 yaş arasındaki çocukların babalarıyla birlikte katıldığı Baba-Çocuk Oryantiringi gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, “Spor Konya Projesi” kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor.

Dutlu Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen Baba-Çocuk Oryantiringi’nde 10 ve 14 yaş arasındaki çocuklar babalarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirdi. 85 takımın katıldığı etkinlikte yarışmacılardan kendilerine verilen harita üzerinden 2 kilometrelik alanda farklı istasyonlara ulaşmaları istendi.

Baba ve çocuklarının istasyonları en kısa sürede bitirmek için verdiği büyük mücadele renkli görüntüler oluştururken etkinlikle güç birliği yaparak birlik ve beraberlik duygusunu yaşayan çocuklar babalarıyla unutamayacakları anlar yaşadı.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Spor Konya Projesi” kapsamında düzenlediği ve yaklaşık 1,5 saat süren yarışmalar sonunda kategorilerinde dereceye giren takımlara madalya ve kupaları verildi.

Oryantiring, harita yardımı ile yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan bir spor olarak tanımlanıyor.