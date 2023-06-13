HIV’in ilk belirtileri genellikle bir kişi virüse maruz kaldıktan 2-4 hafta sonra ortaya çıkar, ancak bazı durumlarda semptomlar aylar veya yıllar sonra dahi kendini göstermez.

HIV, aynı adı taşıyan bir duruma neden olan bir virüstür. Son aşaması, bir kişinin bağışıklık sisteminde önemli bir hasar olduğunda ortaya çıkan ciddi bir durum olan AIDS’tir.

HIV cinsel sıvılar, kan ve anne sütü yoluyla yayılır. 2015 yılında istatistikler, o yılki HIV enfeksiyonlarının %94’ünün cinsel temastan kaynaklandığını gösterdi.

HIV’in belirtileri ve kaç günde ortaya çıktığı hakkında daha fazla bilgi edinmek, durumun zaman çizelgesine ilişkin bazı ayrıntılar ve teşhis ve ne zaman bir doktora başvurmanız gerektiğine ilişkin bazı bilgiler için okumaya devam edin.

Hiv Belirtileri Kaç Günde Ortaya Çıkar?

HIV bulaşan herkes, durumun belirtilerini hemen göstermez. Bununla birlikte, HIV belirtileri ortaya çıkarsa, bunlar genellikle bir kişinin virüse maruz kalmasından 2-4 hafta sonra ortaya çıkabilmektedir.

Bazı durumlarda semptomlar yalnızca aylar veya yıllar sonra ortaya çıkacaktır.



Zaman çizelgesi

Doktorlar, HIV’i aşağıdaki üç aşamaya ayırmayı yararlı buluyor:

aşama veya akut HIV enfeksiyonu aşama veya kronik HIV enfeksiyonu aşama veya AIDS

Bu farklı aşamaların ilerlemesi belirli bir süre almaz. Bir kişinin HIV’inin ilerleme hızı, aldıkları ilacın etkileri de dahil olmak üzere birçok farklı faktöre bağlıdır.

Aşağıdaki bölümlerde bu aşamaların her biri daha ayrıntılı olarak incelenecektir.



Aşama 1: Akut HIV enfeksiyonu

Akut HIV enfeksiyonu, bir kişinin virüse maruz kaldıktan sonra çok hızlı bir şekilde HIV’in belirli semptomlarını yaşaması anlamına gelir.

Bu semptomlar şunları içerir:

tükenmişlik

kas ağrısı

döküntü

baş ağrısı

boğaz ağrısı

şişmiş lenf düğümleri

eklem ağrısı

gece terlemeleri

ishal

Araştırmalar, bu semptomların bazı kişilerde diğerlerinden daha fazla ortaya çıkma olasılığının olduğunu göstermektedir.



Aşama 2: Kronik HIV enfeksiyonu

Araştırmalara göre, aşağıdaki semptomlar kronik HIV enfeksiyonunun belirtileri olabilir:

vajinal kandidiyaz, bir maya enfeksiyonu

dilde beyaz, bulanık görünümlü lekelere neden olan oral kıllı lökoplaki

zona hastalığı

sinir hasarı veya nöropati

servikal displazi

idiyopatik trombositopenik purpura, kanın düzgün şekilde pıhtılaşmasını engelleyen bir durum

Bu aşama ilerlerse kişinin bağışıklık sistemi ciddi şekilde bozulacaktır. Bu, vücutlarının çeşitli enfeksiyonlarla ve diğer koşullarla savaşmasını zorlaştıracaktır.

İlerleyen kronik Hıv enfeksiyonununa sahip kişilerde şu belirtiler görülmektedirİ

tekrarlayan bakteriyel enfeksiyonlar

tekrarlayan pnömoni

rahim ağzı kanseri

kandidiyaz, koksidiyoidomikoz ve kriptokokoz gibi mantar enfeksiyonları

kriptosporidiyoz

sitomegalovirüs (CMV) hastalığı

kronik ülserler

kaposi sarkomu

lenfoma

Aşama 3: AIDS

AIDS, bir kişinin HIV enfeksiyonu CD4 hücre sayısını önemli ölçüde düşürdüğünde ortaya çıkar.

CD4 hücreleri veya T hücreleri, bir tür beyaz kan hücresidir. Görevleri vücudu hastalığa neden olan mikroplardan korumaktır. HIV bu hücrelere bulaşarak işlevlerini yerine getiremez hale getiririr.

Normal bir CD4 sayısı, mikrolitre (mcl) başına 500–1,400 Güvenilir Kaynak CD4 hücresidir. Bir kişinin CD4 sayısı, mcl başına 200 CD4 hücresinin altındaysa AIDS vardır.



Doktora ne zaman başvurulur

HIV semptomları gösteren herkes mümkün olan en kısa sürede bir doktora başvurmalıdır. Bu, özellikle kişi yakın zamanda başka biriyle cinsel ilişkiye girmişse veya başka biriyle iğneyi paylaşmışsa önemlidir.

HIV uzun süre asemptomatik kalabilir. Bu nedenle, yakın zamanda korunmasız cinsel ilişkiye giren ve HIV’e maruz kalmaktan endişe duyan herkes, herhangi bir semptomu olmasa bile, mümkün olan en kısa sürede bir doktora başvurmalıdır. Aynı şey yakın zamanda bir iğne paylaşan herkes için de geçerlidir.

HIV olma olasılığını tartışmak zor olabilir. Bununla birlikte, uygun tedavi olmadan HIV yaşamı tehdit edebilir. Bu gibi durumlarda kişilerin uzun vadeli sağlıklarını ön planda tutmaları ve konuyu bir doktorla görüşmeleri çok önemlidir.



Özet

HIV’in ilk belirtileri, bir kişinin virüse maruz kalmasından yaklaşık 2-4 hafta sonra ortaya çıkma eğilimindedir. Bununla birlikte, herhangi bir semptomun ortaya çıkması bazen aylar veya yıllar alabilir.

Tedavi olunmaz ise, HIV yaşamı tehdit edebilir. Bununla birlikte, modern tıp, HIV’li birçok insanın tamamen normal bir yaşam sürmesine izin veriyor.

Bu yazımızda hiv belirtileri kaç günde ortaya çıkar ve HIV’in aşamaları hakkında bilgi edindik. HIV ile müdalede anahtar, durumu mümkün olduğunca erken tespit etmek ve tedavi etmeye başlamaktır.