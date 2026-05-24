CHP Genel Merkezi önünde sabah saatlerinde yaşanan gerginliğin ardından bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Ekipler, daha sonra Genel Merkez binasına müdahalede bulundu. Polisin otopark girişindeki zincirleri ve demir kapıyı kırarak binaya girdiği, içeriye gaz attığı ve partililere göz yaşartıcı gaz kapsülü sıktığı belirtildi. Yaşananların ardından CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal gözyaşlarına hakim olamadı.

Tanal, yaşananlara tepki göstererek, “Hani Kemal Bey genel başkanımızdı? Hani halkın umuduydu? AK Parti’nin umudu oldu Kemal Bey, bu yetti mi sana, için rahatladı mı? Bunlar CHP’nin malları. AK Parti batığa düştüğü andan itibaren yine Kemal Bey kurtarıcısı oldu. 86 milyona yazık günah” dedi.