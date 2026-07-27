Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden alınan saç, kan ve idrar örneklerinin uyuşturucu test sonuçları açıklandı.

ÜNLÜLERİN UYUŞTURUCU TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU! İLYAS YALÇINTAŞ'IN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Muhabir Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İlyas Yalçıntaş’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Yalçıntaş’ın test sonucunda;
Kan, idrar ve saçında da THC (esrar) çıktığı öğrenildi

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AYŞENUR BALCI'NIN TESTİNDE KOKAİN ÖRNEĞİNE RASTLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan sosyal medya fenomeni Ayşenur Balcı’ın test sonucu da belli oldu. Balcı'nın test sonucunda idrar ve saçında kokain çıktığı öğrenildi.

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ŞARKICI SILA'NIN ÖRNEKLERİNDE 'BROMEZEPAM' ÇIKTI

Operasyonda gözaltına alınan şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun uyuşturucu testinde Kan, saç ve idrarında ilaç etken maddesi; “Bromazepam” çıktı.

ASUDE MERCAN'IN DA UYUŞTURUCU TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Asude Mercan’ın da uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Mercan’ın test sonucunda;
Kan, idrar ve saçında da kokain çıktığı öğrenildi.

İŞTE TESTİ POZİTİF ÇIKAN 11 ÜNLÜ İSİM

İşte uyuşturucu testi pozitif çıkan 11 ünlü isim;

Akın ALTAN
Asude MERCAN
Ayşenur BALCI
Buğra BALKAYA
Büşra TATAR
Cenk ÇÖTELİ
Emre AVAR
Hilal Zeynep HEDBE
İlyas YALÇINTAŞ
Orhan YILDIZ
Şefik Ömer DOLMAN

Kaynak: MyNet