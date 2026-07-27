Özgür Özel ve 91 milletvekilinin partiden ayrılarak Yeni Parti'yi kurmasının ardından CHP’den istifalar artarak sürüyor: 44 Belediye başkanı CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçti.
CHP'den YENİ Parti'ye geçen belediye başkanları:
Adana
Kadir Aydar (Ceyhan)
Artvin
Bilgehan Erdem (Merkez)
Balıkesir
Dursun Mirza (Bandırma)
Bilecik
Melek Mızrak Subaşı (Merkez)
Mehmet Talat Bakkalcıoğlu (Bozüyük)
Burdur
Ali Orkun Ercengiz (Merkez)
Çanakkale
Muharrem Erkek (Merkez)
Denizli
Bülent Nuri Çavuşoğlu (Büyükşehir)
Eskişehir
Kazım Kurt (Odunpazarı)
Hatay
Ökkeş Elmasoğlu (Erzin)
Kastamonu
Hasan Baltacı (Merkez)
Kırşehir
Selahattin Ekicioğlu (Merkez)
Malatya
Mehmet Şerif Yıldırım (Hekimhan)
Manisa
Besim Dutlulu (Büyükşehir)
Sercan Okur (Soma)
Rize
Ercüment Şahin Çervatoğlu (Fındıklı)
Trabzon
Ahmet Kaya (Orta Hisar
İzmir
Selahattin Yıldız (Başkanvekili - Balçova)
Davut Sakarsu (Bayındır)
İrfan Önal (Bayraklı)
Tanju Çelik (Bergama)
Şakir Başaran (Beydağ)
Ömer Eşki (Bornova)
Hüseyin Benzer (Başkanvekili - Buca)
Lal Denizli (Çeşme)
Onur Emrah Yıldız (Çiğli)
Adil Kırgöz (Dikili)
Saniye Bora Fıçı (Foça)
Ünal Işık (Gaziemir)
Ayşe Akın (Başkanvekili - Güzelbahçe)
Helil Kınay (Karabağlar)
İlkay Girgin Erdoğan (Karaburun)
Yıldız Ünsal (Karşıyaka)
Mehmet Türkmen (Kemalpaşa)
Sema Bodur (Kınık)
Nasuh Coşkun (Kiraz)
Nilüfer Çınarlı Mutlu (Konak)
İlkay Çiçek (Menderes)
Erman Uzun (Narlıdere)
Mustafa Turan (Ödemiş)
Fuat Gümüş (Başkanvekili - Seferihisar)
Filiz Ceritoğlu Sengel (Selçuk)
Hayati Okuroğlu (Tire)
Övünç Demir (Torbalı)
Selçuk Balkan (Urla)
Ahmet Kaya (Ortahisar)