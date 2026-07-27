Özgür Özel ve 91 milletvekilinin partiden ayrılarak Yeni Parti'yi kurmasının ardından CHP’den istifalar artarak sürüyor: 44 Belediye başkanı CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye geçti.

CHP'den YENİ Parti'ye geçen belediye başkanları:

Adana

Kadir Aydar (Ceyhan)

Artvin

Bilgehan Erdem (Merkez)

Balıkesir

Dursun Mirza (Bandırma)

Bilecik

Melek Mızrak Subaşı (Merkez)

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu (Bozüyük)

Burdur

Ali Orkun Ercengiz (Merkez)

Çanakkale

Muharrem Erkek (Merkez)

Denizli

Bülent Nuri Çavuşoğlu (Büyükşehir)

Eskişehir

Kazım Kurt (Odunpazarı)

Hatay

Ökkeş Elmasoğlu (Erzin)

Kastamonu

Hasan Baltacı (Merkez)

Kırşehir

Selahattin Ekicioğlu (Merkez)

Malatya

Mehmet Şerif Yıldırım (Hekimhan)

Manisa

Besim Dutlulu (Büyükşehir)

Sercan Okur (Soma)

Rize

Ercüment Şahin Çervatoğlu (Fındıklı)

Trabzon

Ahmet Kaya (Orta Hisar

İzmir

Selahattin Yıldız (Başkanvekili - Balçova)

Davut Sakarsu (Bayındır)

İrfan Önal (Bayraklı)

Tanju Çelik (Bergama)

Şakir Başaran (Beydağ)

Ömer Eşki (Bornova)

Hüseyin Benzer (Başkanvekili - Buca)

Lal Denizli (Çeşme)

Onur Emrah Yıldız (Çiğli)

Adil Kırgöz (Dikili)

Saniye Bora Fıçı (Foça)

Ünal Işık (Gaziemir)

Ayşe Akın (Başkanvekili - Güzelbahçe)

Helil Kınay (Karabağlar)

İlkay Girgin Erdoğan (Karaburun)

Yıldız Ünsal (Karşıyaka)

Mehmet Türkmen (Kemalpaşa)

Sema Bodur (Kınık)

Nasuh Coşkun (Kiraz)

Nilüfer Çınarlı Mutlu (Konak)

İlkay Çiçek (Menderes)

Erman Uzun (Narlıdere)

Mustafa Turan (Ödemiş)

Fuat Gümüş (Başkanvekili - Seferihisar)

Filiz Ceritoğlu Sengel (Selçuk)

Hayati Okuroğlu (Tire)

Övünç Demir (Torbalı)

Selçuk Balkan (Urla)

Ahmet Kaya (Ortahisar)

Kaynak: Evrensel Gazetesi