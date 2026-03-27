Olay, geçtiğimiz yıl 25 Ağustos Pazartesi günü sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'ta meydana geldi.

BABA VE OĞLUNU VURDU

Edinilen bilgiye göre, baba Mehmet Koçyiğit (33) ve oğlu Servet Koçyiğit (11) evlerinin bahçesinde otomobile bindikleri sırada silahla saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası katil zanlısı Hıdır A. yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayetle ilgili tutuklanan sanık Hıdır A. ile tutuksuz sanık eşi Mercuhan A.'nın yargılanmasına başlandı. Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Hıdır A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanık Mercuhan A., olayda hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları mahkemede hazır bulundu.

"ÇOCUĞU GÖRSEYDİM, BABASINI DA VURMAZDIM"

Mahkeme heyeti tarafından söz verilen sanık Hıdır A. olayda hayatını kaybeden Mehmet Koçyiğit'in olaydan önceki gece kendisine ve ailesine küfür ettiğini öne sürerek, "O gün ettiği küfürleri kendime yediremedim. Eve geri döndüm, silahımı aldım. Mehmet'in evine gittim, evin etrafında dolanmaya başladım. Mehmet'i evin önünde araca binerken görünce kavşaktan konuşmak için döndüm. ‘Konuşalım' dedim ama o yine küfür etti, silahımı çıkarıp ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Polisler bana 'Çocuğu görmedin mi' diye sordu, ben çocuğun olduğunu bilmiyordum. Çocuğu görseydim, babasını da vurmazdım" diye kendini savundu.

Eşi Hıdır A.'ya yardım etmekten yargılanan tutuksuz sanık Mercuhan A. ise olay yerinde olmadığını öne sürerek, üzerine atılı suçlamayı reddetti.

“GÖZÜME BAKARAK ÇOCUĞUMA VE EŞİME ATEŞ ETTİ”

Olayda hayatını kaybeden Mehmet Koçyiğit'in eşi Emine Koçyiğit ise "Araç evimin balkonuna yakın olduğu için aracın kapısının açılma sesini duydum. Silah sesi geldi. Balkondan baktığımda eşim yere yığılmış şekildeydi. Hıdır, çocuğumun kaçtığını gördüğü halde silahla ateş etti. Eşim ve çocuğum yan yanaydı. Hıdır benim gözüme bakarak çocuğuma ve eşime ateş etti. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Hıdır A.'nın tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.