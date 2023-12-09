Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı; 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Kürşat A.(16) babasından izinsiz aldığı 16 AIJ 740 plakalı otomobili, kullanması için arkadaşı Bekir Osman Ç.'ye verdi. Gençler ilçe turu atmaya başladı.
Mahmudiye mahallesi Cenon bulvarında seyir halinde olan sürücü Bekir Osman Ç. (17)yönetimindeki 16 AIJ 740 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Çarptığı ağacın dere yatağına devrilmesini engelleyen araçtaki sürücü ve yanındaki arkadaşı Kürşat A.(16) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldılar. Sürücüye yetersiz ehliyeti olması nedeniyle 4064 TL cezai işlem uygulandı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.