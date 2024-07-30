Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde bu sene 48’incisi düzenlenen Tarım ve Kültür Festivali kortejle başladı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kaymakam Şenol Levent Elmacıoğlu, Babaeski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yasin Bulut, Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Menekşeoğlu ve siyasi parti ilçe başkanlarının katıldığı kortej, Hükümet Konağı önünden başlayıp, Gündüz Onat Festival Alanı’nda sona erdi. Vali Ekici, yaptığı açılış konuşmasında Trakya’nın ülkemizin önemli tarım bölgelerinden biri olduğunu vurguladı.

Yapılan konuşmaların ardından festivalin ilk bölümünde halk oyunları gösterisi yapıldı. Vali Ekici ve beraberindekiler, üreticilerin ürünlerinin yer aldığı stantları gezerek, emeklerinden dolayı tebrik etti.

48. Babaeski Tarım ve Kültür Festivali, 3 Ağustos’ta sona erecek.